Отключение GPS и Интернета в России не критично для такси Яндекса с автопилотом — оно использует другие технологии

По словам руководителя проекта Андрея Кармацкого, автомобили сервиса перемещаются по высокоточным картам. При этом автономный транспорт использует данные с лидаром для ориентации в пространстве.

Это означает, команда Яндекса использует данные сенсоров для того, чтобы помочь автомобилю найти себя на карте. Более того, платформе требуется «сантиметровая точность» — этим и обусловлено использование передовых датчиков, а не традиционных GPS и Интернета.

«Если мы входим в зону, где Интернет не ловит — это не критично, поскольку машина принимает решения полностью автономно. У неё есть вычислитель — радары, лидары и камеры. Это не требует какой-то постоянной связи, поэтому машина защищена от возможных киберугроз», — добавил руководитель сервиса.