Открылся первый McDonald's, в котором роботы заменили почти всех людей-сотрудников

Например, заказы на вынос выдаются с конвейера, а места для обеда вовсе отсутствуют. Экспериментальный ресторан ориентирован на клиентов, предпочитающих заказы на ходу, и направлен на увеличение скорости обслуживания и точности выполнения заказов.

Сразу после пандемии, многие рестораны были вынуждены работать на вынос, что увеличивало время ожидания. В ответ на изменения потребностей клиентов, McDonald's решил протестировать новую концепцию, где покупатели могут забирать свои заказы с конвейера, а не от сотрудников.

В тестовом ресторане отсутствуют обычные места для обеда, а клиенты могут заказать еду на сенсорных киосках внутри заведения или через функцию «заказ заранее». В компании уверены, что такая система делает процесс заказа более «бесшовным».

Стоит, правда, отметить, что эксперимент вызвал критику активистов, которые обвиняют компанию в инвестировании в автоматизацию, а не в повышение зарплат сотрудникам. Тестовый ресторан также вызвал у многих опасения из-за замены рабочих мест роботами.