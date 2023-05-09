Открыть можно в Paint 3D: создатели ChatGPT представили ИИ, создающий 3D-объекты по текстовому описанию

Открыть можно в Paint 3D: создатели ChatGPT представили ИИ, создающий 3D-объекты по текстовому описаниюИ не требующий подключения к Интернету
В последнее время стартап OpenAI стал сверхпопулярным за счёт своего чат-бота ChatGPT. Теперь же разработчики компании представили новую генеративную модель под названием Shap-E.
Она позволяет создавать 3D-объекты на основе текстовых описаний или изображений. При этом полученные объекты можно открыть в программе Microsoft Paint 3D или преобразовать в файл STL для последующей печати на 3D-принтере.
Самое приятное во всём этом, что, в отличие от модели GPT-4, Shap-E доступна для бесплатного скачивания на GitHub и работает локально на компьютере пользователя.
После загрузки всех файлов, подключение к Интернету не потребуется. Однако у новой разработки есть существенный недостаток — OpenAI предоставляет минимум инструкций по работе с моделью, что затрудняет её настройку.
Также стоит отметить, что Shap-E требовательна к ресурсам компьютера. Так, на компьютере с видеокартой RTX 3080 и процессором Ryzen 9 5900X рендеринг занимает около пяти минут.