Открыть можно в Paint 3D: создатели ChatGPT представили ИИ, создающий 3D-объекты по текстовому описанию

Она позволяет создавать 3D-объекты на основе текстовых описаний или изображений. При этом полученные объекты можно открыть в программе Microsoft Paint 3D или преобразовать в файл STL для последующей печати на 3D-принтере.

Самое приятное во всём этом, что, в отличие от модели GPT-4, Shap-E доступна для бесплатного скачивания на GitHub и работает локально на компьютере пользователя.