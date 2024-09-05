Открыт новый тип клеток в мозге, активно проводящих электрические импульсы

Ученые выявили, что треть клеток в глиомах, типе опухолей мозга, генерируют электрические импульсы. Эти импульсы исходят от клеток, которые обладают характеристиками как нейронов, так и глии. Это открытие оспаривает представление о том, что только нейроны могут проводить электрические сигналы в мозге.

Клетки с гибридными характеристиками также были найдены в мозге без опухолей. Эти данные подчеркивают необходимость дальнейшего изучения роли новых клеток как в опухолях, так и в нормальной функции мозга.

Команда использовала комбинацию техники Patch-sequencing и другие инновационные методы для анализа клеток. Они создали вычислительный инструмент SCRAM для индивидуальной аннотации клеток. Результаты показывают, что количество электрически активных гибридных клеток может иметь прогностическое значение для пациентов с глиомами.