Открыт новый вид универсальных бактерий, поедающих пласти

Сообщается, что эти бактерии способны эволюционировать и почти универсальны. Они подстраиваются под совершенно разные виды мусора, разлагая множество разновидностей пластика. При этом исследователи отметили, что у открытого ими вида есть реакция на степень загрязнения пластиком.

Биологи уже поделились планами на создание полноценных микробных сообществ под разложение определённого вида полимера.

Напомним, что ранее специалисты обнаружили факт создания пластиком новой экосистемы в океане. Её в качестве дома выбрал целый ряд организмов — от морских животных до бактерий, которые его поедают.