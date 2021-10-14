Открыт новый вид животного с признаками и паука, и каракатицы

Им удалось обнаружить останки нового вида в слоях сланцевой породы. При этом древний хищник не имеет каких-либо потомков в современном мире, сообщается на сайте Геологического общества Америки.

Проектирование 3D-модели хищника помогло изучить особенности поведения древнего животного. Так, по мнению специалистов, существо являлось первым водоплавающим хищником на планете. Появилось оно примерно во времена кембрийского периода.

Необычное животное имеет разные части тела, которые напоминают части тел других представителей животного мира. Оно сумело уместить в себе как признаки паука, так и каракатицы. По виду же оно напоминает очень большую креветку, размером около полуметра.

Специалисты также воспроизвели способ охоты древнего хищника. Так, огромная креветка использовала свои передние конечности для захвата добычи.