Открыт первый в мире ресторан с искусственным мясом

“Создание” курицы для блюд ресторана под названием The Chicken происходит в биореакторе. Данная конструкция является своеобразной частью экспериментальной установки, которую все желающие могут увидеть через прозрачное стекло внутри ресторана.

Главным блюдом в The Chicken является хрустящее куриное филе с жареными шампиньонами, зеленью и красным луком на булочке бриошь. Представители стартапа заявляют, что по отзывам дегустационных комиссий, их продукт и вовсе неотличим от курицы, произведенной традиционным способом. К слову, в ближайшие 5 лет SuperMeat планирует дорасти до предприятия, покрывающего производство подобной курицы в промышленных масштабах.