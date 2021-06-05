Так, первый управляемый со смартфона магазин “М.Видео” находится в Москве в ТЦ “МЕГА Химки”. Сообщается, что благодаря смартфону со специальным мобильным приложением можно изучить дополнительную информацию о конкретном товаре. Помимо прочего таким образом можно расплачиваться и контактировать с персоналом.

В магазине установили специальные ценники и платежные терминалы с QR-кодами, благодаря чему пользователи могут самостоятельно ознакомиться с техническими особенностями товаров, “персональными” ценами, а также прочитать, что о них думают другие покупатели. Экраны и телевизоры в “М.Видео” в новом формате могут быть использованы для изучения всего ассортимента.