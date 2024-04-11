Открыта нейронная цепочка в спинном мозге, ответственная за обучение движениям

Опубликовано 11 апреля 2024, 22:56
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Открыта нейронная цепочка в спинном мозге, ответственная за обучение движениямНезависимо от мозга
Ученые из Центра по наукам о мозге РИКЭН в Японии под руководством Аи Такеоки обнаружили нейронную цепочку в спинном мозге, позволяющую обучаться движениям независимо от мозга. Исследование, опубликованное в журнале Science, выявило две ключевые группы нейронов спинного мозга, одни из которых необходимы для нового адаптивного обучения, а другие для воспоминания адаптаций после их изучения.
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Данные открытия могут помочь ученым разработать способы помощи в восстановлении движений после травмы спинного мозга. Ученые выяснили, что спинной мозг способен ассоциировать неприятные ощущения с позицией конечности и адаптировать свой выходной сигнал, чтобы избежать неприятных ощущений, все это без необходимости мозга.
Экспериментальные тесты на мышах показали, что спинной мозг сохраняет память о прошлом опыте, что мешает новому обучению. Исследователи также выявили, что группа нейронов в нижней части спинного мозга, которые экспрессируют ген En1, являются критическими для этого процесса. Эти открытия могут помочь в разработке терапий, направленных на улучшение восстановления после повреждения спинного мозга.