Открыта нейронная цепочка в спинном мозге, ответственная за обучение движениям

Данные открытия могут помочь ученым разработать способы помощи в восстановлении движений после травмы спинного мозга. Ученые выяснили, что спинной мозг способен ассоциировать неприятные ощущения с позицией конечности и адаптировать свой выходной сигнал, чтобы избежать неприятных ощущений, все это без необходимости мозга.

Экспериментальные тесты на мышах показали, что спинной мозг сохраняет память о прошлом опыте, что мешает новому обучению. Исследователи также выявили, что группа нейронов в нижней части спинного мозга, которые экспрессируют ген En1, являются критическими для этого процесса. Эти открытия могут помочь в разработке терапий, направленных на улучшение восстановления после повреждения спинного мозга.