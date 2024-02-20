Открыта новая форма магнетизма с перспективой на будущее

Алтермагнетизм сочетает свойства других видов магнетизма, например, электроны в нем вращаются в противоположных направлениях, как в антиферромагнетизме, но не создают магнетизации. Энергетические полосы материала также имеют вращение в противоположных направлениях от соседних полос.

Открытие алтермагнетизма было предсказано в 2019 году и теперь подтверждено экспериментами на синхротроне Swiss Light Source (SLS). Материал, первоначально считавшийся антиферромагнетиком, оказался алтермагнетиком — марганцевым теллуром.

Эта новая форма магнетизма, вероятно, обладает самым широким спектром применений, таких как сверхпроводимость и область науки, называемая спинтроникой. Алтермагнетики могут предоставить сильные эффекты спина без создания магнитного поля, что делает их более удобными для масштабирования и эффективного использования в спинтронике, где данные кодируются в спине электронов.