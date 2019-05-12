Открыта первая дорога, которая заряжает автомобили

В Германии создали первый участок дороги eHighway, которая может подпитывать грузовики. Об этом рассказал телеканал CNN.

Участок автобана имеет протяжённость в 10 километров и расположен между аэропортом Франкфурта и близлежащим промышленным парком. На нём проведены воздушные кабели, к которым могут подключаться грузовики.

Для получения питания на грузовик требуется установить специальное оборудование на крышу. В результате, он превращается в этакий грузовой троллейбус.

Систему создала компания Siemens. По словам разработчиков, по такому электрифицированному автобану грузовики смогут двигаться со скоростью до 90 км/ч. Ожидается, что владельцы грузовиков смогут сэкономить более 20 тысяч долларов на 100 тысяч км. Также сократиться загрязнение окружающей среды.