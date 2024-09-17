Открытие новой системы групп крови MAL решило 50-летнюю загадку

Опубликовано 17 сентября 2024, 04:301 мин.
Открытие новой системы групп крови MAL решило 50-летнюю загадкуИдентификация редких пациентов и улучшение методов диагностики
Исследователи из Университета Бристоля и NHS Blood and Transplant раскрыли генетическую основу антигена группы крови AnWj, что привело к открытию новой группы крови MAL. Это открытие решает загадку, которая оставалась неразгаданной более 50 лет.
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Антиген AnWj, выявленный в 1972 году, был известен, но его генетическая основа оставалась неизвестной. Теперь установлено, что AnWj связан с белком Mal. Исследования показали, что более 99,9% людей имеют AnWj-положительный статус, а у AnWj-отрицательных людей отсутствует полный белок Mal.
Это открытие имеет важное значение для диагностики и лечения редких пациентов. Отсутствие антигена может привести к негативным реакциям при переливании крови. Новая методика позволит создавать тесты для выявления редких пациентов и улучшения диагностики.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Blood, помогут в разработке новых методов генотипирования и улучшении медицинской помощи.