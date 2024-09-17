Открытие новой системы групп крови MAL решило 50-летнюю загадку

Антиген AnWj, выявленный в 1972 году, был известен, но его генетическая основа оставалась неизвестной. Теперь установлено, что AnWj связан с белком Mal. Исследования показали, что более 99,9% людей имеют AnWj-положительный статус, а у AnWj-отрицательных людей отсутствует полный белок Mal.

Это открытие имеет важное значение для диагностики и лечения редких пациентов. Отсутствие антигена может привести к негативным реакциям при переливании крови. Новая методика позволит создавать тесты для выявления редких пациентов и улучшения диагностики.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Blood, помогут в разработке новых методов генотипирования и улучшении медицинской помощи.