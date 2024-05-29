Открытие новых видов Т-клеток улучшит иммунотерапию рака

Т-клеточная иммунотерапия имеет огромное значение в борьбе с раком, активизируя иммунную систему пациента и настраивая его собственные Т-клетки на распознавание, атаку и уничтожение раковых клеток. Однако не все пациенты реагируют на эту терапию, поэтому необходимо лучше понимать свойства модифицированных Т-клеток для улучшения клинических ответов.

Исследование, опубликованное в Nature Cancer под руководством Навина Варадараджана, профессора Университета Техаса М. Д. Андерсона, использует метод TIMING, который применяет искусственный интеллект для оценки поведения клеток, их движения и способности к убийству.

Ученые также обнаружили, что подпись CD8-fit присутствует в предварительно изготовленных Т-клетках, продолжает существовать у пациентов после введения и, что самое важное, ассоциируется с долгосрочными положительными клиническими ответами.