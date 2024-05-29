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Наука и технологии
Опубликовано 29 мая 2024, 12:45
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Открытие новых видов Т-клеток улучшит иммунотерапию рака

Проведено исследование
Группа ученых из Университета Хьюстона обнаружила новый подтип Т-клеток, который может улучшить результаты лечения пациентов иммунотерапией на основе Т-клеток.
Открытие новых видов Т-клеток улучшит иммунотерапию рака

© Ferra.ru

Т-клеточная иммунотерапия имеет огромное значение в борьбе с раком, активизируя иммунную систему пациента и настраивая его собственные Т-клетки на распознавание, атаку и уничтожение раковых клеток. Однако не все пациенты реагируют на эту терапию, поэтому необходимо лучше понимать свойства модифицированных Т-клеток для улучшения клинических ответов.

Исследование, опубликованное в Nature Cancer под руководством Навина Варадараджана, профессора Университета Техаса М. Д. Андерсона, использует метод TIMING, который применяет искусственный интеллект для оценки поведения клеток, их движения и способности к убийству.

Ученые также обнаружили, что подпись CD8-fit присутствует в предварительно изготовленных Т-клетках, продолжает существовать у пациентов после введения и, что самое важное, ассоциируется с долгосрочными положительными клиническими ответами.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#лечение рака
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#наука
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#медицина
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#здоровье