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Открыто совершенно новое агрегатное состояние стекла

Ждём появления новых материалов благодаря свежему открытию
Среди обычных людей распространено ошибочное мнение, что стекло, находясь в расплавленном состоянии, является жидкостью. На самом же деле оно представляет из себя обыкновенное аморфное твёрдое тело. Но, как оказалось, стекло всё же может быть жидким. Именно это совершенно новое агрегатное состояние материала открыли учёные.

Авторами свежего исследования являются специалисты из Университета Констанца в Германии, сообщает Phys.org. Им удалось обнаружить, что в случае со стеклом, переход из твёрдого состояния в жидкое характеризуется не встраиванием текущих атомов в кристаллическое образование, а их «застыванием» в неупорядоченном состоянии.

Положение и ориентация эллипсоидальных частиц в кластерах жидкого стекла

При определённых плотностях частиц ориентационное движение застывает, в то время как поступательное движение сохраняется, что приводит к образованию стекловидных состояний, в которых частицы сгруппировываются в локальные структуры с аналогичной ориентацией.

На данный момент не совсем ясно, в каких именно областях можно использовать свежее открытие. Но учитывая, как внезапные открытия двигали технический прогресс вперёд, можно не сомневаться, что «выхлоп» у него будет очень заметный.