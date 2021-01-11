Открыто совершенно новое агрегатное состояние стекла

При определённых плотностях частиц ориентационное движение застывает, в то время как поступательное движение сохраняется, что приводит к образованию стекловидных состояний, в которых частицы сгруппировываются в локальные структуры с аналогичной ориентацией.

На данный момент не совсем ясно, в каких именно областях можно использовать свежее открытие. Но учитывая, как внезапные открытия двигали технический прогресс вперёд, можно не сомневаться, что «выхлоп» у него будет очень заметный.