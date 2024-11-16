Открыты четыре новые системы с двумя звёздами

Астрофизики Казанского федерального университета (КФУ), объявили об открытии четырёх новых катаклизмических переменных — уникальных звёздных систем, состоящих из белого карлика и маломассивной звезды-компаньона. Эти системы, находящиеся на расстоянии от 616 до 1934 световых лет от Земли, отличаются тем, что меняют свой блеск с периодами, длительность которых составляет всего несколько часов.

Работа по открытию новых катаклизмических переменных велась международной группой учёных под руководством Ильхама Галиуллина, молодого учёного из кафедры астрономии КФУ. Он рассказал, что исследование проводилось в рамках проекта с участием студентов-астрономов университета, которые анализировали данные с нескольких космических и наземных обсерваторий, таких как рентгеновская обсерватория Chandra, телескоп Gaia и наземная система Zwicky Transient Facility (ZTF). По словам Галиуллина, это открытие позволяет глубже понять особенности тесных двойных систем в поздних стадиях их эволюции.

Для подтверждения природы этих объектов учёные провели дополнительные наблюдения на крупнейших оптических телескопах мира, включая телескопы в обсерваториях Кека и Паломар. Эти наблюдения помогли подтвердить, что четыре найденные системы действительно являются катаклизмическими переменными. Среди них два новых поляра, немагнитная катаклизмическая переменная и поляр с низким темпом аккреции, что открывает новые перспективы для изучения этих загадочных звёздных объектов.