Открыты влияющие на старение и риск болезней гены

Опубликовано 15 мая 2024, 12:00
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Открыты влияющие на старение и риск болезней геныВ количестве 17
Ученые обнаружили 17 новых генов, влияющих на рост мутировавших клеток крови с возрастом. Это поможет лучше диагностировать лейкозы и болезни сердца. Исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, расширяет наше понимание причин клонального кроветворения — процесса, связанного со старением и повышающего риск развития рака крови.
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Анализируя данные более 200 000 человек, ученые нашли гены, мутации в которых приводят к размножению мутировавших клеток крови. Эти гены влияют на иммунитет и воспаление, что связано с болезнями сердца и инсультом.
Открытие позволит усовершенствовать генетические тесты для оценки рисков лейкозов и сердечно-сосудистых заболеваний. В будущем на основе этих исследований могут появиться новые методы лечения целого ряда болезней.
Для полной картины процесса ученым требуются дальнейшие исследования с участием людей разного происхождения.