Открыты влияющие на старение и риск болезней гены

Анализируя данные более 200 000 человек, ученые нашли гены, мутации в которых приводят к размножению мутировавших клеток крови. Эти гены влияют на иммунитет и воспаление, что связано с болезнями сердца и инсультом.

Открытие позволит усовершенствовать генетические тесты для оценки рисков лейкозов и сердечно-сосудистых заболеваний. В будущем на основе этих исследований могут появиться новые методы лечения целого ряда болезней.

Для полной картины процесса ученым требуются дальнейшие исследования с участием людей разного происхождения.