Откуда США будут брать танки Abrams для Украины

По словам политика, это будут комбинированные партии, которые будут комплектовать как новыми машинами, дополнительно заказанными у их производителя General Dynamics, так и используемыми, со складов.

«Потенциально они могут быть комбинацией готовых и отсутствующих запасов», — отметил Браун.