Откуда США будут брать танки Abrams для Украины

20:35, 22 февраля 2023
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Откуда США будут брать танки Abrams для УкраиныРассказали в Госдепе
В Госдепе рассказали, что танки для ВСУ будут поставлять со складов и заказывать новые. Первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун сообщил, откуда Штаты будут брать танки M1 Abrams для Украины.
Фото: Wallpapercrafter.com
По словам политика, это будут комбинированные партии, которые будут комплектовать как новыми машинами, дополнительно заказанными у их производителя General Dynamics, так и используемыми, со складов.
«Потенциально они могут быть комбинацией готовых и отсутствующих запасов», — отметил Браун.