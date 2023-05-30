Откуда в России берутся смартфоны Samsung с гарантией производителя в эпоху санкций

IT-обозреватель Иван Черноусов выяснил, что официальные магазины Samsung в России продают технику, ввезённую из Армении и Казахстана.

Обе страны являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что позволяет им получать соответствующие сертификаты и распространять гарантию на своей территории.

Однако есть и другая интересная информация. По некоторым данным, армянский офис Samsung непосредственно сотрудничает с ритейлерами из России, чтобы предоставить им правильные устройства с соответствующими гарантийными условиями.

При этом российский офис компании, вроде как, не принимает непосредственного участия в этом процессе.

Всэ это означает, что если вы собираетесь купить новый гаджет от Samsung, стоит обратить внимание на тип гарантии. Если на устройстве указано, что оно имеет официальную гарантию, то такое устройство без проблем будет принято в любом авторизованном сервисном центре.