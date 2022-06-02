Откуда всё-таки взялась оспа обезьян

По мнению чиновника, глобальное потепление может быстро привести к засухе, поэтому появляется необходимость поиска новых источников пропитания. В силу этого меняется поведение животных и человека. В связи с этим всё больше растёт риск передачи болезней животных людям.

Представитель ВОЗ заявил, что ситуация не становится лучше, а только усугубляется, растёт риск появления новых инфекций.