Наука и технологии
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Откуда всё-таки взялась оспа обезьян

Предположил чиновник ВОЗ
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предположил, что нынешние вспышки оспы обезьян могут быть обусловлены глобальным потеплением и соответствующим изменением климата.
Откуда всё-таки взялась оспа обезьян

По мнению чиновника, глобальное потепление может быстро привести к засухе, поэтому появляется необходимость поиска новых источников пропитания. В силу этого меняется поведение животных и человека. В связи с этим всё больше растёт риск передачи болезней животных людям.

Представитель ВОЗ заявил, что ситуация не становится лучше, а только усугубляется, растёт риск появления новых инфекций.

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