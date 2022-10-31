Отличительную особенность Twitter-аккаунтов звёзд и политиков сделают доступной для всех. Но за деньги

Одно из свежих нововведений, по данным наших коллег из The Verge, станет изменение принципа работы верификации внутри площадки.

Так, если раньше она была доступна лишь определённым знаменитостям (актёрам, музыкантам, политикам), то совсем скоро её смогут получить все желающие. Для этого будет достаточно оформить платную подписку Twitter Blue.

При этом её стоимость повысится с 5 до 20 долларов в месяц. И даже те пользователи, которые имели верификацию до всех этих изменений, должны будут оформить платную подписку. На это им будет дано три месяца.

Сообщается также, что Маск «активно подгоняет разработчиков». Известно, что в случае, если они не успеют реализовать нововведение до 7 ноября 2022 года, то им может грозить увольнение.