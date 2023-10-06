Отобрана первая группа закрытого для тестирования российского игрового движка

На данный момент около 11 тысяч человек подали заявки на участие в закрытом альфа-тестировании российского игрового движка Nau Engine, который разрабатывается средствами холдинга VK. Эту информацию поделился Александр Мясищев, директор проекта. Из всех заявителей будет выбрано около двадцати студий, которые получат доступ к ранней версии продукта для тестирования.

Альфа-тесты нового игрового движка, по словам Мясищева, начнутся до конца 2023 года. Основным критерием для участия является опыт разработки игр, и команда Nau Engine надеется получить полезные отзывы от профессионалов в этой области. Среди заявителей есть как отдельные разработчики, так и игровые студии, включая зарубежные.

Важно отметить, что участники альфа-тестирования не будут обязаны заключать эксклюзивные соглашения о использовании движка. Основная цель — сделать процесс обратной связи с профессиональными командами более удобным и открытым.

Бета-тестирование, на котором движок будет доступен для широкой аудитории, запланировано на 2024 год, а окончательная версия продукта, как ожидается, будет представлена через два года.

Эта инициатива от VK по созданию отечественного игрового движка стала ответом на растущую зависимость игровой индустрии от зарубежных движков, таких как Unity и Unreal Engine. Идея разработки российского аналога появилась после обсуждения вопроса об импортозависимости на закрытом совещании с представителями игровой отрасли. Теперь VK планирует создать конкурентоспособный продукт, который может изменить картину в индустрии разработки видеоигр.