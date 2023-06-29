«Отпечаток» голоса больше не лучшая защита — ИИ научили имитировать чужой голос с 99% достоверностью

Приложение, основанное на машинном обучении, может клонировать голоса, требуя всего лишь пять минут аудиозаписи с разговором человека.

Голосовая аутентификация – это процесс, при котором пользователь повторяет определённую фразу и система извлекает уникальные особенности голоса, которые сохраняются для будущего входа куда-либо.

И свежая разработка учёных из Университета Ватерлоо может обойти меры защиты, используемые для обнаружения подделок. Программа удаляет маркеры, которые указывают на то, что аудио было создано компьютером.

Сообщается, что разработанный софт оказался настолько эффективным, что профессор Урс Хенгартнер, автор проекта, выразил надежду, что компании, полагающиеся на голосовую аутентификацию как на основной метод проверки подлинности, будут принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности.