Отпечаток пальца научились копировать по звуку, который он издает при свайпе по экрану

Этот метод, названный PrintListener, может восстановить до 26.5% частичных и 9.3% полных отпечатков пальцев в течение пяти попыток при наивысшей настройке уровня риска (0,01%).

Для работы метода не требуется специальной активации микрофона, достаточно, чтобы на устройстве было запущено приложение, использующее данный компонент, например, Skype или Discord.

Злоумышленники могут собирать звуки, например, в тот момент, когда пользователь делает свайп, и затем обрабатывать эти аудиосигналы для создания шаблона отпечатка пальца.

По мнению исследователей, этот метод может быть использован для обхода систем проверки отпечатков пальцев, таких как Touch ID. Однако, он всё ещё далек от идеального и требует доработки.