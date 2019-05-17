Отправиться в Сирию как бойцу спецназа стоит как 4,5 iPhone XR

Чтобы подготовится к командировке в Сирию бойцы российского спецназа тратят более 300 тысяч рублей. Расходы подсчитали журналисты Lenta.ru.

По словам главы бренда VОИН Юрий Деревянко, служащие спецподразделений чаще всего покупают экипировку за свой счет. Сотрудникам Сил специальных операций требуется потратиться на удобную боевую одежду и обувь, а также различное снаряжение.

Нередко они отказываются от штатных бронежилетов в пользу модульные баллистические системы, которые обеспечивают повышенную мобильность и комфорт при ношении. Её стоимость варьируется от 18 до 22 тысяч рублей без учета бронепластин, которые можно использовать штатные или купить свои.

Брюки, рубашка и китель отечественного производства обойдутся в 20-25 тысяч рублей, импортные вещи стоят порядка 450 долларов. Ботинки стоят от 5 до 18 тысяч рублей.

Больше всего трат относится на различное оборудование для оружие. Например, дополнительные комплектующие для АК-74М могут стоить 190-200 тысяч рублей.