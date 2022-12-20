Отправка оружия на Украину опустошила арсенал США и НАТО

В статье The Wall Street Journal говорится о том, что США когда-то были «арсеналом демократии», так как могли производить достаточно оружия для себя и всех своих союзников. Но с началом боевых действий на Украине ситуация изменилась и по некоторым видам вооружений могут понадобиться годы для восполнения запасов оружия.

Особенно проблемы заметны в сфере производства переданных Украине ПЗРК Stinger — всего США передали 1600 единиц. Производство этих систем было остановлено в 2003 году. И, хотя единственный производитель, компания Raytheon, весной начала восстанавливать производственную цепочку, большое количество этого оружия будет недоступно до конца 2023 или даже 2024 года.

Не меньшая проблема с пресловутыми противотанковыми комплексами Javelin. Пентагон передал их Украине в количестве 8500 единиц — запасы, накопленные за 9 лет. На их восполнение могут уйти годы, в частности потому, что сейчас на рынке дефицит чипов.

И не менее сложная ситуация с запасами ракет GMLRS и РСЗО HIMARS.

«Когда-то США были известны как "арсенал демократии" за их способность создавать достаточное количество оружия не только для себя, но и для своих союзников. В последние десятилетия это прозвище уже не так уместно… Война на Украине подчеркнула масштабы внешних обязательств США и нынешние ограничения промышленности», — сказано в статье WSJ.