Отправленные Украине истребители F-16 сравнили с российскими Су-35

Отправленные Украине истребители F-16 сравнили с российскими Су-35Какие всё-таки лучше?
Уже в ближайшие месяцы на Украине появятся первые F-16. Но для чего они нужны и лучше ли они, чем российские Су-35?
Киев просил минимум 120 единиц F-16. Тем не менее страны Европы обязались отправить в страну лишь несколько десятков истребителей. F-16 ничем особо похвастаться не может. Тем не менее в качестве расходника в полномасштабной войне он подходит отлично.
Работа над развитием Су-35 началась в середине 1980-х годов. В 2014 году этот истребитель был принят на вооружение, а в 2018-м выпущен 100-й экземпляр. Его почти невозможно отличить от Су-27 внешне, но у них разные характеристики и возможности.
Истребитель F-16 имеет несколько эксплуатационных трудностей, преодолеть которые будет сложно. Например, подобным американским моделям нужны отдельные взлётно-посадочные полосы: они должны быть идеально ровными и идеально чистыми.
Кроме того, советское топливо тоже отличается сильно от американского. Поэтому привозить его будут из Румынии и Польши. Хотя в любом случае понадобятся специальные хранилища для этого топлива.
Также F16 требуют технического обслуживания и настройки бортовых систем после каждого полёта.
Самое очевидное превосходство Су-35 над F16 — в скорости и манёвренности. Это связано с мощностью двигателей и наличием управляемого вектора тяги. Кроме того, у российских самолётов радиус действия в три раза больше: 1,5 тысячи километров.
В сравнении с радаром у Су-35 планер у F16 обладает меньшими размерами и возможностями. Также дальность обнаружения целей у российских истребителей больше. Наконец, из-за устаревания оборудования ситуационная осведомлённость пилота F16 будет оставлять желать лучшего.