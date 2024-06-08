Отправленные Украине истребители F-16 сравнили с российскими Су-35

Уже в ближайшие месяцы на Украине появятся первые F-16. Но для чего они нужны и лучше ли они, чем российские Су-35?

Киев просил минимум 120 единиц F-16. Тем не менее страны Европы обязались отправить в страну лишь несколько десятков истребителей. F-16 ничем особо похвастаться не может. Тем не менее в качестве расходника в полномасштабной войне он подходит отлично.

Работа над развитием Су-35 началась в середине 1980-х годов. В 2014 году этот истребитель был принят на вооружение, а в 2018-м выпущен 100-й экземпляр. Его почти невозможно отличить от Су-27 внешне, но у них разные характеристики и возможности.