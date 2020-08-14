Отправленный на Марс вертолет сможет восполнять заряд аккумулятора на лету

О необычной возможности марсианского вертолета стало известно благодаря инженерам NASA, сообщившим, что летательный аппарат успешно провел процесс зарядки. При этом, судя по всему, сделал он это впервые.

”Тот факт, что нам удалось зарядить аккумуляторы вертолета, говорит о том, что он благополучно перенес запуск в космос и нормально переносит путешествие к Марсу, которое займет еще несколько месяцев. Это дает нам все основания для того, чтобы верить в успех миссии. Впрочем, перед первым полетом на поверхности Марса нам нужно будет решить еще целый массив сложных проблем”, - заявил представитель проекта Ingeniuity Мими Онг.