Помимо обмена текстовыми сообщения пользователи, благодаря адаптированному приложению, смогут отправлять голосовые сообщения и изображения. Кроме того, к концу лета компания пообещала добавить в “умные” часы возможность включать и переключать музыку из “ВКонтакте”, а также отправлять ее друзьям.

Также анонсировано было появление и других сервисов экосистемы “ВКонтакте” в часах. В частности, пользователи смогут оформлять покупки, отслеживать расписание матчей, подбирать жилье и работу. Все уведомления, при этом, будут отображаться на экране “умных” часов. К примеру, приложение для часов сможет напомнить пользователю о начале видеотрансляции, приезде такси или курьера.