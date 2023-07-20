Отработанное фритюрное масло из «Вкусно — и точка» впервые стало основой для судового топлива

17:58, 20 июля 2023
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Отработанное фритюрное масло из «Вкусно — и точка» впервые стало основой для судового топливаКомпания регулярно отправляет такое масло на переработку
Компания «Вкусно — и точка» передала на переработку отработанное фритюрнрое масло, которое стало основой судового топлива на биокомпонентной основе.
Над разработкой топлива работали «Вкусно — и точка», «Газпромнефть Марин Бункер» и компания «Эковей», отвечавшая за многостадийное отстаивание, фильтрацию и термообработку сырья. За хранение и перевалку биотоплива отвечал терминал «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга. Биотопливо сделано из отработанного фритюрнрого масла и низкосернистого судового топлива.
Продукт отвечает всем стандартам и может использоваться для заправки большинства морских и речных судов. «Вкусно — и точка» регулярно отправляет отработанное масло на переработку.