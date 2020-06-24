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Отреставрированный к Параду Победы танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей

К счастью, обошлось без жертв
Как стало известно, буквально сегодня, в Севастополе, отреставрированный к Параду Победы танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей.

Информация об инциденте появилась в Telegram-канале “Подъем” - авторы канала сообщили, что событие случилось у поворота на площадь Нахимова, пострадавших, к счастью, нет. По имеющимся данным, происшествие было вызвано проблемами в конструкции боевой машины времен Великой Отечественной войны.

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”Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение”, - рассказал очевидец произошедшего.

Напомним, что чуть ранее Парад Победы прошел и в Москве. В общей сложности, мероприятие продлилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиационную часть парада.

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