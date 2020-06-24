Отреставрированный к Параду Победы танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей

”Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение”, - рассказал очевидец произошедшего.

Напомним, что чуть ранее Парад Победы прошел и в Москве. В общей сложности, мероприятие продлилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиационную часть парада.