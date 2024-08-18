Отслеживание звука передвижения червей назвали методом контроля «здоровья» планеты

В ходе исследования учёные записали звуки муравьёв, личинок жуков и червей, проведя эксперимент в шести различных местах в заповеднике Маунт-Болд в Австралии. Исследования проводились на двух участках, которые были очищены от деревьев около 15 лет назад, на двух других деревья также были очищены, но растительность вернулась, а ещё два участка представляли собой нетронутые травянистые леса.

Исследователи также взяли образцы почвы с каждого места и поместили их в специализированные звукопоглощающие камеры, чтобы записывать звуки в контролируемых условиях и исключить другие шумы. Затем были проанализированы образцы почвы для определения типа и количества беспозвоночных в каждом. Исследование показало, что звуки беспозвоночных могут быть показателем здоровья экосистемы почвы.

Это предварительное исследование, на этапе которого учёные под руководством Джейка Робинсона из Университета Флиндерса в Аделаиде пришли к выводу, что слушая, как извиваются черви, можно следить за состоянием экосистемы и «здоровьем» планеты.