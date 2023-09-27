Отставной морпех оценил поставки военной техники Украине и назвал страну «пешкой»

По словам Хо, Корпус морской пехоты списал порядка 250-300 танков, на власти не спешат передавать даже устаревшие образцы, причём те танки Abrams, передачу которых Штаты анонсировали, были произведены ещё до войны в Персидском заливе.

Военный уверен, что такая медлительность — 8 месяцев понадобилось властям США, чтобы передать Украине «Абрамсы», — связана с опасениями США в захвате техники российскими военными. Хо отметил и тот момент, что танки будут сожжены в силу плотности артиллерийского огня, ракетных ударов и количества наземных мин. Хо отметил, что будет «огромное количество жертв».

«Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что Морская пехота списала 250 может 300 танков. Почему мы просто не отдали их Украине? Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им 31 Abrams, который был произведён еще до войны в Персидском заливе? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка», — подчеркнул эксперт.