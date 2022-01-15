Отсутствие прививок у детей связали с раком, бесплодием и смертью в будущем

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Отсутствие прививок у детей связали с раком, бесплодием и смертью в будущемТак что стоит не раз подумать, прежде чем отказываться от вакцинации своего ребёнка
Российский врач-педиатр Ирина Добрецова рассказала о том, какие последствия может иметь отказ от вакцинации детей.
По словам специалиста, отсутствие у них прививок грозит опасностью в будущем. К таковым она отнесла развитие рака, бесплодие и даже летальный исход.
В качестве примера врач привела менингококковую инфекцию — в случае, если родители выберут отказ от этой прививки, то у ребенка при заражении появится высокая температура и сыпь. Также педиатр призвала вспомнить о ветрянке, которая способна поразить оболочки мозга.
Добрецова отметила, что перенесённые в детстве инфекции способны приводить к бесплодию, сбою когнитивных функций и смерти.
Это просто преступление — не защитить своего ребёнка, когда он ещё этого не понимает.
Ирина Добрецова
Источник: URA.ru