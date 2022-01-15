Отсутствие прививок у детей связали с раком, бесплодием и смертью в будущем

По словам специалиста, отсутствие у них прививок грозит опасностью в будущем. К таковым она отнесла развитие рака, бесплодие и даже летальный исход.

В качестве примера врач привела менингококковую инфекцию — в случае, если родители выберут отказ от этой прививки, то у ребенка при заражении появится высокая температура и сыпь. Также педиатр призвала вспомнить о ветрянке, которая способна поразить оболочки мозга.

Добрецова отметила, что перенесённые в детстве инфекции способны приводить к бесплодию, сбою когнитивных функций и смерти.