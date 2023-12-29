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Наука и технологии
07:00, 29 декабря 2023
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Оттепель? Роскомнадзор в 2023 году заблокировал на 10% меньше сайтов, чем в прошлом году

Тенденция в любом случае радует

Внезапно, в 2023 году Роскомнадзор заблокировал аж на 10% меньше сайтов по сравнению с предыдущим годом.

Это снижение может свидетельствовать о некоторой оттепели в отношении регулирования интернета в России.

В то же время оно может быть связано с множеством других факторов, включая изменения в законодательстве, улучшение сотрудничества между государственными органами и интернет-компаниями, а также повышение эффективности механизмов фильтрации и блокировки.

Важно отметить, что блокировка сайтов является одним из инструментов государственного регулирования интернета, и его применение должно соответствовать принципам законности, необходимости и пропорциональности.

В контексте глобального цифрового пространства, вопросы регулирования интернета и защиты прав пользователей остаются предметом дискуссий и разработки новых подходов.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
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#Роскомнадзор
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