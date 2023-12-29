Оттепель? Роскомнадзор в 2023 году заблокировал на 10% меньше сайтов, чем в прошлом году

Оттепель? Роскомнадзор в 2023 году заблокировал на 10% меньше сайтов, чем в прошлом годуТенденция в любом случае радует
Внезапно, в 2023 году Роскомнадзор заблокировал аж на 10% меньше сайтов по сравнению с предыдущим годом.
Это снижение может свидетельствовать о некоторой оттепели в отношении регулирования интернета в России.
В то же время оно может быть связано с множеством других факторов, включая изменения в законодательстве, улучшение сотрудничества между государственными органами и интернет-компаниями, а также повышение эффективности механизмов фильтрации и блокировки.
Важно отметить, что блокировка сайтов является одним из инструментов государственного регулирования интернета, и его применение должно соответствовать принципам законности, необходимости и пропорциональности.
В контексте глобального цифрового пространства, вопросы регулирования интернета и защиты прав пользователей остаются предметом дискуссий и разработки новых подходов.