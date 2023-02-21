Отвечают наперебой: почему невозможно использовать сразу несколько колонок Apple HomePod в одной квартире

Это, к слову, крайне необычное поведение для устройств, так как продукция Apple разработана таким образом, чтобы взаимодействовать друг с другом для предотвращения подобных ситуаций.

Так, когда пользователь подает команду «Hey Siri», каждое устройство, находящееся в пределах слышимости, должно сообщить об этом остальным, и одно устройство получает приоритет, запрещая остальным отвечать.

Но у некоторых пользователей несколько HomePod отвечают на одну и ту же команду. Например, когда Siri просит активировать сцену HomeKit, два HomePod отвечают, что они «работают над этим», и один из них сообщает об успехе, а другой — о неудаче.

На данный момент не совсем понятно, чем вызвано столь странное поведение колонок. Остаётся надеяться, что Apple исправить проблему с ближайшим обновлением.