Ответственная за перелёты Путина компания перейдёт с WIndows на Linux

На оплату услуг специалиста было выделено 117 тыс рублей. За эти деньги, в течение месяца, ему предстоит обучить системного администратора по программе «Основы работы в операционной системе Linux».

Заявки от претендентов принимаются до 30 июня, при этом подведение итогов намечено уже на 4 июля.

Для сравнения, в прошлом году лётный отряд приобретал операционную системы и офисные пакеты от Microsoft — в 2011 году на это ушло 2,46 млн рублей, а в 2011 году 10,8 млн рублей. При этом ни о каком Linux тогда речи не шло.