Отвяжите почту gmail от «Госуслуг», чтобы не потерять доступ к учётной записи

Эксперты предупреждают россиян о возможных рисках, связанных с потерей почтовых аккаунтов, особенно если они привязаны к «Госуслугам». В частности, проблемы могут возникнуть с аккаунтами Gmail, так как их блокировка в России может сделать невозможным восстановление доступа к сервисам. Кроме того, брошенные аккаунты могут стать лёгкой добычей для злоумышленников, которые получат доступ к личной информации пользователей.

Руслан Пермяков, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР, подчёркивает, что хранение личных данных за границей — это не лучшее решение. Он советует россиянам использовать отечественные почтовые сервисы, такие как Mail.Ru и Яндекс Почта, для регистрации в «Госуслугах». Это может значительно снизить риски, связанные с доступом к личным данным.

Также директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков обращает внимание на важность поиска альтернатив к Gmail. Он считает, что недавние ограничения работы сервисов Google заставляют пользователей задуматься о более надёжных и безопасных решениях. Эксперты настоятельно рекомендуют россиянам быть внимательными при выборе почтовых сервисов и рассмотреть возможность перехода на российские платформы, чтобы обеспечить безопасность своих данных, принимая во внимание, где располагается хостинг.