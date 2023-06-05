«Овощи? Фрукты? Как бы не так»: орехи назвали самыми полезными продуктами летом

Самыми полезными эксперт назвала орехи. При этом она отметила, что употребление пищи, богатой калием, также важно в летний период, когда мы теряем много жидкости через пот.

К таким продуктам она отнесла как орехи, так и семечки, томаты, листовая зелень, капуста, ягоды и сухофрукты, являются источником этого важного минерала.

Вода также играет важную роль в поддержании нашего организма в жару. Она помогает нам переносить высокие температуры и восполнять утраченную жидкость.

Диетолог советует пить безалкогольные негазированные напитки без добавленного сахара. При этом следует ограничить потребление кофе, так как он может усиливать дегидратацию.

Однако, чтобы поддерживать здоровый образ жизни, мы также должны ограничить потребление высококалорийной пищи и спиртных напитков. Тимощенко напоминает, что режим питания, основанный только на одном продукте, может быть опасным для здоровья.