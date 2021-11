Овсянка оказалась полезной для похудения

Об этом сообщается в издании Eat This, Not That! Врач обратила внимание на то, что насыщенную углеводами еду часто вносят в списки вредной, обращая внимание на то, что она мешает похудеть. Однако, по мнению Бест, овсяная каша и хлопья богаты полезными веществами, и, напротив, помогают похудеть.

“Овсянка — углеводный продукт, который полон клетчатки, витаминов группы B, магния и цинка. Кроме того, в овсянке содержится даже немного белка при низком количестве жиров. Все это делает ее очень полезной для здоровья”, — поделилась диетолог.

Данный продукт полезен практически для всего организма — начиная от кишечника, заканчивая сердечно-сосудистой системой. Клетчатка, которая есть в овсяной каше, уменьшает уровень холестерина в крови и сохраняет баланс полезных бактерий в кишечнике.

“Она не только стабилизирует уровень сахара в крови, но и на долгое время дает ощущение сытости, что очень важно при похудении”, — поделилась врач.

