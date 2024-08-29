Ожидаемо: Роскомнадзор запретил провайдерам ускорять YouTube

Провайдеры отталкиваются от того, что официальной блокировки YouTube в России нет. Однако на попытки ускорить американский ресурс отреагировал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подразделение Роскомнадзора.

Организация начала рассылать провайдерам письма с запретом ускорять YouTube своими силами. Такое письмо опубликовал сотрудник оператора «Транстелеком», оставшийся инкогнито. Согласно документу, в обязанности операторов входит исключение использования технологий искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика. Дело в том, что для ускорения YouTube провайдеры перенаправляют трафик с российских серверов Google на европейские.