Ожидаемо: Роскомнадзор запретил провайдерам ускорять YouTube

Опубликовано 29 августа 2024, 16:591 мин.
Ожидаемо: Роскомнадзор запретил провайдерам ускорять YouTubeРегулятор начал рассылать письма с запретом
Российские интернет-провайдеры начали собственными силами ускорять работу видеохостинга YouTube. Делается это для удержания клиентов, которые начали переходить к конкурентам, у которых YouTube работает лучше.
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Провайдеры отталкиваются от того, что официальной блокировки YouTube в России нет. Однако на попытки ускорить американский ресурс отреагировал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подразделение Роскомнадзора.
Организация начала рассылать провайдерам письма с запретом ускорять YouTube своими силами. Такое письмо опубликовал сотрудник оператора «Транстелеком», оставшийся инкогнито. Согласно документу, в обязанности операторов входит исключение использования технологий искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика. Дело в том, что для ускорения YouTube провайдеры перенаправляют трафик с российских серверов Google на европейские.
Источник:Hi-Tech Mail.ru
Автор:Андрей Кадуков
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