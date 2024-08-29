Наука и технологии
Опубликовано 29 августа 2024, 16:59
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Ожидаемо: Роскомнадзор запретил провайдерам ускорять YouTube

Регулятор начал рассылать письма с запретом
Российские интернет-провайдеры начали собственными силами ускорять работу видеохостинга YouTube. Делается это для удержания клиентов, которые начали переходить к конкурентам, у которых YouTube работает лучше.
Ожидаемо: Роскомнадзор запретил провайдерам ускорять YouTube

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Провайдеры отталкиваются от того, что официальной блокировки YouTube в России нет. Однако на попытки ускорить американский ресурс отреагировал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подразделение Роскомнадзора.

Организация начала рассылать провайдерам письма с запретом ускорять YouTube своими силами. Такое письмо опубликовал сотрудник оператора «Транстелеком», оставшийся инкогнито. Согласно документу, в обязанности операторов входит исключение использования технологий искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика. Дело в том, что для ускорения YouTube провайдеры перенаправляют трафик с российских серверов Google на европейские.