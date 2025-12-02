Ozon будет автоматически снимать деньги за чаевые, если оставить их хотя бы раз

Опубликовано 02 декабря 2025, 08:211 мин.
Ozon будет автоматически снимать деньги за чаевые, если оставить их хотя бы разНеприятно так-то
Ozon обновил правила работы чаевых в пунктах выдачи: если покупатель оставит чаевые хотя бы один раз, сервис автоматически запомнит карту, сумму и будет списывать её при каждом следующем визите за заказами.
Это отмечено в справке Ozon, где прямо говорится, что деньги будут списываться «каждый раз, когда вы приходите в пункт выдачи за товарами». Если забрать несколько заказов за один визит, списание произойдет один раз.
Функция включается автоматически после первой оплаты, отключить её можно вручную в настройках или изменить сумму чаевых.
На фоне обновления, пользователи уже обсуждают риски. Многие опасаются «тихого списания», если забыть, что однажды оставил чаевые, или если забирать за родственников сразу несколько заказов.
Сервис утверждает, что автоматизация создаёт удобство и избавляет от лишних действий. Но часть покупателей восприняла нововведение как навязанную опцию и призывает отключать её сразу после первого списания.