Ozon будет автоматически снимать деньги за чаевые, если оставить их хотя бы раз

Это отмечено в справке Ozon, где прямо говорится, что деньги будут списываться «каждый раз, когда вы приходите в пункт выдачи за товарами». Если забрать несколько заказов за один визит, списание произойдет один раз.

Функция включается автоматически после первой оплаты, отключить её можно вручную в настройках или изменить сумму чаевых.