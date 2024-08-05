Ozon и Wildberries владеют 85% всех пунктов выдачи магазинов РФ

В последние месяцы Ozon и Wildberries нарастили своё влияние на рынке пунктов выдачи заказов. Сейчас они занимают 85% всех таких пунктов в России, что заметно увеличило их долю по сравнению с предыдущим годом. Исследование платформы T-Bank eCommerce показывает, что эти два маркетплейса значительно укрепили свои позиции, в то время как доля «Яндекс Маркета» упала.

С июня 2023 года по июнь 2024-го количество пунктов выдачи для Ozon выросло с 39% до 44%, а для Wildberries — с 28% до 32%. Интересно, что число предпринимателей, работающих только с этими двумя платформами, увеличилось на 53-55%. В то же время, доля пунктов, обслуживающих «Яндекс Маркет», сократилась с 15% до 8%, а количество таких предпринимателей уменьшилось на 25%.

По данным T-Bank, выплаты партнёрам Wildberries выросли на 97%, а Ozon — на 70%. Владельцы пунктов, работающие с несколькими маркетплейсами, зарабатывают в среднем в три раза больше, чем те, кто работает только с одним. В планах Wildberries открыть ещё 10 тысяч новых точек до конца года. Представители «Яндекс Маркета» заявляют, что их данные несколько искажены, и у них намечен рост сети пунктов в ближайшем будущем.