Ozon научит покупателей и продавцов распознавать мошенников

Ozon научит покупателей и продавцов распознавать мошенниковКомпания запустила образовательный портал
Интернет-магазин Ozon запустил кампанию по цифровой грамотности пользователей. Цель обучения — помочь пользователям распознать уловки мошенников, от которых не застрахованы ни покупатели, ни продавцы.
Для этого Ozon запустил специальный образовательный портал с разделами для покупателей и продавцов, где можно научиться цифровой безопасности. В компании отмечают, что вместе с ростом клиентской базы интернет-магазинов растёт и количество мошенников, придумывающих всё более изощрённые схемы обмана.
По данным Ozon, каждый второй россиянин так или иначе сталкивался с мошенниками во время онлайн-покупок. Люди попадаются в ловушку очень похожих на настоящие, но мошеннических копий сайтов маркетплейсов, фишинговых писем от лица магазинов, обращений от лица службы поддержки или продавцов в мессенджерах. Продавцы тоже подвергаются мошенническим атакам: как правило, злоумышленники пытаются заполучить доступ к личному кабинету и счетам.
На Ozon уже более 37 млн активных покупателей, и маркетплейсом начинают пользоваться те, кто раньше почти не совершал покупок онлайн — такие люди могут стать лёгкой добычей мошенников. Наш портал призван помочь пользователям и продавцам быстро распознавать угрозы в онлайн-пространстве и избежать потерь. Но просветительская кампания — только часть той работы, что проводит Ozon бо борьбе с киберугрозами и мошенничеством. Команды информационной безопасности и антифрода ежедневно изучают новые потенциальные угрозы для пользователей, блокируют фишинговые сайты и разрабатывают дополнительные меры, которые защитят клиентов и продавцов. Но если неприятная ситуация всё же случилась, наша служба поддержки по возможности окажет помощь для решения проблемы.