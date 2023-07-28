Ozon научит покупателей и продавцов распознавать мошенников

Для этого Ozon запустил специальный образовательный портал с разделами для покупателей и продавцов, где можно научиться цифровой безопасности. В компании отмечают, что вместе с ростом клиентской базы интернет-магазинов растёт и количество мошенников, придумывающих всё более изощрённые схемы обмана.

По данным Ozon, каждый второй россиянин так или иначе сталкивался с мошенниками во время онлайн-покупок. Люди попадаются в ловушку очень похожих на настоящие, но мошеннических копий сайтов маркетплейсов, фишинговых писем от лица магазинов, обращений от лица службы поддержки или продавцов в мессенджерах. Продавцы тоже подвергаются мошенническим атакам: как правило, злоумышленники пытаются заполучить доступ к личному кабинету и счетам.