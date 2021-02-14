Наука и технологии
Сегодня в 15:33
Ozon распродает бытовую технику Samsung со скидками
До 1 марта
Российский онлайн-магазин Ozon запустил очередную распродажу. На этот раз со скидками продается бытовая техника южнокорейского гиганта Samsung.
Так, за 19 992 рублей вместо прежних 24 990 рублей можно купить стиральную машину Samsung WF-60F1R2F2W.
Сэкономить 9 676 рублей, в свою очередь, можно на покупке робота-пылесоса Samsung VR7010.
А на 5 615 рублей дешевле можно приобрести микроволновую печь Samsung MC-32K7055CT.
Отметим, что для того, чтобы стоимость товаров стала еще ниже, в баннере, расположенном на странице акции, необходимо активировать промокод SAMSUNGDAYS20. Сделать это нужно после входа в профиль. Ознакомиться со всей техникой, которая участвует в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится акция вплоть до 1 марта.