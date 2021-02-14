Ozon распродает бытовую технику Samsung со скидками

Так, за 19 992 рублей вместо прежних 24 990 рублей можно купить стиральную машину Samsung WF-60F1R2F2W.

Сэкономить 9 676 рублей, в свою очередь, можно на покупке робота-пылесоса Samsung VR7010.

А на 5 615 рублей дешевле можно приобрести микроволновую печь Samsung MC-32K7055CT.

Отметим, что для того, чтобы стоимость товаров стала еще ниже, в баннере, расположенном на странице акции, необходимо активировать промокод SAMSUNGDAYS20. Сделать это нужно после входа в профиль. Ознакомиться со всей техникой, которая участвует в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится акция вплоть до 1 марта.