Ozon устроит на работу более 500 осужденных уже в 2023 году

Ожидается, что инициатива будет осуществлена уже в 2023 году. Она призвана помочь осужденным с лучшей социальной адаптацией и предоставить им новые перспективы трудоустройства.

В рамках проекта будут трудоустроены только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях, их количество не превысит 10% от общего числа сотрудников каждого склада.

Новые сотрудники будут работать в фулфилмент-центрах, занимаясь сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых товаров на складах.

Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, обучение основным операциям и комфортные условия труда, а также возможность заработать дополнительно, выполняя сверхурочные смены.