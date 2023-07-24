Наука и технологии
22:08, 24 июля 2023
1 мин.

Ozon устроит на работу более 500 осужденных уже в 2023 году

Социально направленные проекты не могут не радовать

Компания Ozon объявила о запуске социального проекта под названием «Ozon без осуждения», в рамках которого планируется устроить на работу более 500 осужденных с мягким режимом отбывания.

Ожидается, что инициатива будет осуществлена уже в 2023 году. Она призвана помочь осужденным с лучшей социальной адаптацией и предоставить им новые перспективы трудоустройства.

В рамках проекта будут трудоустроены только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях, их количество не превысит 10% от общего числа сотрудников каждого склада.

Новые сотрудники будут работать в фулфилмент-центрах, занимаясь сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых товаров на складах.

Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, обучение основным операциям и комфортные условия труда, а также возможность заработать дополнительно, выполняя сверхурочные смены.

Источник:Ozon
Теги:
#Ozon
,
#Россия
Новости партнеров
Новости партнеров