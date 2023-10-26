Ozon выделит в списке продавцов с низким процентов возврата товаров

Ozon внедряет новую функцию в карточки товаров, которая позволит клиентам узнать, какой товар имеет минимальный процент возвратов. Эта информация будет представлена через специальные метки «0% возвратов» и «99% выкупа», и они помогут покупателям сделать более обоснованный выбор. Эти метки будут отражать, что товары с такими обозначениями возвращаются крайне редко, что свидетельствует о их высоком качестве и удовлетворённости предыдущих клиентов.

Метка «0% возвратов» будет присуждаться товарам, которые не имели возвратов по причинам, связанным с качеством или упаковкой, в течение последнего года. Чтобы получить эту метку, продавцу нужно продать несколько десятков таких товаров без возвратов. Метка «99% выкупа» будет показана товарам с крайне низким уровнем возвратов, не превышающим 1% от общего числа продаж. Список товаров с этими метками будет регулярно обновляться.

Благодаря этим меткам, более чем 5,5 миллионов товаров от более чем 200 тысяч продавцов получат дополнительные маркеры качества. Это позволит покупателям быть уверенными, что товар, который они выбирают, уже понравился другим и не вызывает частых возвратов. Подобные метки также способствуют увеличению продаж для надёжных продавцов с высокими стандартами качества, особенно перед сезоном распродаж.