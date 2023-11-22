Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет пригрозили повысить цены в ответ на закон о борьбе с подделками

Согласно новым предложениям, площадкам будет запрещено чаще одного раза в год пересматривать условия договоров с партнерами и ограничено право на продажу товаров собственных торговых марок.

Это вызвало беспокойство среди крупных игроков рынка, таких как Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет.

Представители этих компаний предупредили, что подобные изменения могут привести к росту цен для конечных потребителей. Они также выразили опасения, что законопроект замедлит развитие отрасли, увеличит количество контрафактных товаров на рынке и затормозит запуск новых сервисов и логистических решений.

Законопроект вводит юридическое определение «маркетплейса» и устанавливает ответственность за достоверность информации, размещаемой на платформах.

Он также ограничивает возможность изменения договоров оферты и запрещает отключать доступ партнеров к личным кабинетам. Для площадок с оборотом свыше 150 млрд рублей предусмотрен запрет на продажу товаров собственных торговых марок, если на рынке уже присутствуют аналогичные товары от других продавцов.