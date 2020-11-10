Ozon запустил распродажу устройств Xiaomi

Так, робот-пылесос Xiaomi mijia 1c, в рамках акции, можно ухватить за 16 911 рублей. Напомним, что в обычное время стоимость этой модели составляет 26 300 рублей.

Стоимость электрической зубной щетки Xiaomi Mijia T100, в свою очередь, упала с 1 474 рублей до 671 рублей с применением промокода TCHSHW674457.

В распродаже участвуют множество товаров китайского производителя, в числе которых как товары для дома, вроде фена, роутера и отпаривателя, так и фирменные гаджеты, в частности “умные” браслеты, смартфоны и планшеты. Ознакомиться с полным ассортиментом можно по этой ссылке.