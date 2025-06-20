Ozon запустил систему бесконтактного замера габаритов и веса грузов

Опубликовано 20 июня 2025, 21:451 мин.
Ozon запустил систему бесконтактного замера габаритов и веса грузовДля автоматизации процесса
Разработчики Ozon Tech запустили автоматизированную систему Gauss для бесконтактного измерения габаритов и веса товаров на складах. Это устройство, которое автоматизирует процесс, ускоряет логистику и интегрируется с собственной системой управления складом.
© Ozon
Как отмечает Русбейс, Gauss уже внедрена в Иннополисе и до конца 2025 года появится ещё в 50 сортировочных центрах по стране. Устройство использует стереокамеры и алгоритмы машинного обучения для определения параметров грузов без ручного вмешательства.
Система справляется с объектами весом от 250 грамм до 1 тонны и размерами до 1,2×1,2×2,2 метра. Результаты выводятся на экран, сохраняются в системе и могут быть напечатаны на этикетке.
Ozon реализовал систему Gauss для точности оценки грузов, поскольку продавцы обязаны указывать точные габариты товаров, но не всегда делают это корректно.