Ozon запустил систему бесконтактного замера габаритов и веса грузов

Как отмечает Русбейс, Gauss уже внедрена в Иннополисе и до конца 2025 года появится ещё в 50 сортировочных центрах по стране. Устройство использует стереокамеры и алгоритмы машинного обучения для определения параметров грузов без ручного вмешательства.

Система справляется с объектами весом от 250 грамм до 1 тонны и размерами до 1,2×1,2×2,2 метра. Результаты выводятся на экран, сохраняются в системе и могут быть напечатаны на этикетке.

Ozon реализовал систему Gauss для точности оценки грузов, поскольку продавцы обязаны указывать точные габариты товаров, но не всегда делают это корректно.