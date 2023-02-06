Озоновый слой Земли едва начал восстанавливаться, как подвергся новой опасности

Оказалось, что только за последние пять лет количество ежегодных запусков увеличилось более чем в два раза. При этом, по прогнозам экспертов, данная тенденция только сохранится.

И это очень опасно, так как при сгорании ракетного топлива в средние и верхние слои атмосферы выбрасываются частицы сажи, оксиды азота и соединения хлора. Они, в свою очередь, могут нанести вред озоновому слою.

В исследовании подчёркивается тот факт, что космическая отрасль часто рассматривается через романтическую призму, подчеркиваются преимущества переселения человечества за пределы Земли. При этом потенциальный вред, наносимый ракетами и космическими носителями, упускается из виду.

На фоне этого исследователи решили напомнить о важности Земли, поскольку наша планета в настоящее время является единственным известным пригодным для жизни миром.